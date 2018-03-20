Трамп все-таки поздравил Путина с победой на выборах

Как сообщает служба, лидеры обсудили реализацию развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом.

Президенты отметили важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

При обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества была проявлена заинтересованность в его активизации. Отдельно поднималась сфера энергетики

Путин с Трампом обсудили Украинский и Сирийский вопрос. Как результат, обе стороны решили, что необходимо достижение скорейших сдвигов в их урегулировании.

Во время разговора также выражено удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова, акцентирована целесообразность продолжения последовательных усилий для разрешения ситуации мирными, дипломатическими средствами.

Достигнута договоренность о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

Как заверяет Кремль, разговор имел конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление проблем, накопившихся в российско-американских отношениях.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп воздержался от поздравлений вновь переизбранного президента России Владимира Путина, потому что такой итог не стал неожиданностью для Белого Дома.