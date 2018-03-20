Рада запретила ношение оружия в здании парламента

Документ, в частности, запрещает входить в здание парламента с оружием. Законопроект поддержали 263 народных депутатов.

Таким образом, принятый документ предусматривает запрет ношение оружие не только в зданиях, где работает парламент, но и в здания правительства, президента Украины, а также иные органы государственной власти. Вместе с тем закон разрешает носить оружие сотрудникам государственной охраны и ведомств, обеспечивающих безопасность в указанных зданиях. Запрету подлежат все виды оружия и боеприпасов, а также имитационное и учебное вооружение.

Субъектам, осуществляющим охрану органов государственной власти предоставлены соответствующие полномочия для обеспечения режима безопасности, предусмотренного для таких органов.

При этом глава парламента Андрей Парубий отметил, что для контроля выполнения закона предлагается проверять всех посетителей при помощи металлических рамочных металлодетекторов.

Народный депутат, несмотря на свой статус, проходит сквозь рамку на входе в парламент и если рамка показывает, что у него есть оружие, он должен его оставить в сейфах на входе, которые находятся под надзором представителей УГО и только после этого может заходить в парламент, - пояснил накануне Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, необходимость принятия такого законопроекта назрела после того, как у народного депутата Надежды Савченко в личной сумке были обнаружены две боевые гранаты.