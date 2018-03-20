Рада сегодня планирует рассмотреть вопросы промышленной политики и предпринимательства

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Отмечается, что нардепы рассмотрят изменения в некоторые законы относительно сохранения лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов. Также новые изменения относительно технических регламентов и оценки соответствия и изменения в связи с принятием закона "О стандартизации". Повестке дня будут обсуждаться законопроекты "В защиту украинских экспортеров!" и изменения в закон "О внешнеэкономической деятельности".

Кроме того, неотложным будет рассмотрение изменений в Бюджетный кодекс относительно среднесрочного бюджетного планирования, а также в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей управления государственными банками.

В Раде планируют принять постановление о комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду Украины проект закона №8156 "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве". Президент предлагает дополнительные основания приобретения гражданства, дополнительные основания, согласно которым лицо не может получить гражданство по территориальному происхождению, за совершение преступления и осуждение в Украине к лишению свободы.