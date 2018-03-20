Прокуратура вызывает Януковича из Ростова-на-Дону

Как указано в повестке, Виктора Януковича вызывают на десять утра 26 марта к старшему следователю по особо важным делам Департамента специальных расследований.

Ему отправили повестку, как подозреваемому, для участия в проведении следственных и процессуальных действий, которые связанны с предоставлением разрешения на осуществление специального досудебного расследования по делу Майдана.

Стоит отметить, что Генеральная прокуратура Украины отправила повестки Виктору Януковичу по трем адресам: в жилище в Оболонском районе столицы, в дом на Межигорье, а также в Ростов-на-Дону Российской Федерации, так как достоверно не известно где он пребывает.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко во время визита в Катар с высшими главами правительства обсудил возможность реализации совместных проектов в рамках подготовки к Чемпионату мира-2022 по футболу.