20:32 20.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Профильный комитет примет решение по Савченко 21 марта

Регламентный комитет Верховной Рады Украины в среду, 21 марта, примет решение по рассмотрению представления Генерального прокурора на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Профильный комитет примет решение по Савченко 21 марта

Соответствующее решение было принято во вторник на заседании комитета. Как сообщил заместитель председателя профильного комитета Владимир Арешонков, окончательное решение будет принято с утра, где-то после девяти часов утра.

Информация о решение будет размещена на сайте, - пояснил он, добавив, что есть проблема, потому что Савченко до сих пор не предоставила свои объяснения по представлению генпрокурора, а срок для объяснений заканчивается завтра.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Генпрокурор заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Как сообщал УРА-Информ, 16 марта регламентный комитет получил представление о снятии неприкосновенности с Савченко.


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