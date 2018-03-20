Профильный комитет примет решение по Савченко 21 марта

Соответствующее решение было принято во вторник на заседании комитета. Как сообщил заместитель председателя профильного комитета Владимир Арешонков, окончательное решение будет принято с утра, где-то после девяти часов утра.

Информация о решение будет размещена на сайте, - пояснил он, добавив, что есть проблема, потому что Савченко до сих пор не предоставила свои объяснения по представлению генпрокурора, а срок для объяснений заканчивается завтра.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Генпрокурор заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Как сообщал УРА-Информ, 16 марта регламентный комитет получил представление о снятии неприкосновенности с Савченко.