Посол Республики Молдова вернется в Москву

Как сообщил Ульяновский, Республика Молдова хочет уверить в заинтересованности в дальнейшем развитии двустороннего диалога. По словам министра, одним из шагов в этом направлении станет принятое сегодня решение о возвращении в Москву в ближайшие дни посла Молдавии в РФ Андрея Негуцы.



Как известно, Негуца покинул Москву на неопределенный срок в декабре 2017 года. Тогда Министерство иностранных дел Молдавии вызвал Негуцу в Кишинев для консультаций. В министерстве объяснили отзыв посла увелечением числа случаев преследования и запугивания российскими властями чиновников и политиков из Молдавии. Также в Кишиневе остались недовольны тем, что российские власти не давали официального ответа на жалобы молдавских властей по этим вопросам.



Президент Молдавии Игорь Додон тогда назвал действия внешнеполитического ведомства республики провокацией, направленной на подрыв стратегического партнерства между странами.



Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр юстиции Молдовы Александр Тэнасе подал прошение об отставке.