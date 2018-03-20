После скандала с оппозицией министр юстиции Норвегии покинула свой пост

Об этом сообщает местное издание Aftenposten.

Отмечается, что во время сегодняшнего заседания норвежский парламент сегодня планировал рассмотреть вышеуказанное обвинение. Однако, Листхауг не дождалась результатов и назвала реакцию оппозиции "охотой на ведьм" и ушла в отставку.

Добавим, что Листхауг находилась на должности министра юстиции 63 дня. Оппозиционные силы потребовали ее отставки после поста в Facebook, в котором она разместила фото боевиков аль-Шабааб и обвинила оппозиционную Лейбористскую партию в защите прав террористов. До этого лейбористы заблокировали лишение гражданства подозреваемых в терроризме без судебного разбирательства.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Всекитайское собрание народных представителей в Пекине утвердило новый соста правительства КНР. Премьер страны Ли Кэцян будет занимать свою пост до 2023 года – это уже второй его срок.