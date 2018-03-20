Порошенко обсудил с эмиром Катара поставки газа в Украину

Соответствующие сведения размещены на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что украинский президент выразил благодарность эмиру Катара за последовательную позицию его страны по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Также он проинформировал его о ситуации на Донбассе в связи с продолжающейся агрессией РФ против Украины.

Во время переговоров обсудили двустороннюю торговлю и расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и оборонной сферах, а также в областях энергетики, транспорта, медицины, образования и туризма.

Наиболее важным вопросом было обсуждение перспектив выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок. Стороны договорились о проведении межправительственной экономической комиссии в 2018 году.

Глава Украины также пригласил эмира Катара Хамада Аль Тани посетить Украину с визитом.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что правительства Украины и государства Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Также строны двух государств подписали ряд документов об экономическом, торговом сотрудничестве и содействии инвестиций.