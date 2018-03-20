12:29 20.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Политики Литвы создали группу друзей украинского Крыма

По меньшей мере, 20 литовских политиков и общественных деятелей создали Группу друзей украинского Крыма, которая будет поддерживать международные проекты для возвращения территориальной целостности Украины.

Политики Литвы создали группу друзей украинского Крыма

Как сообщает "Польское радио", указанная группа будет поддерживать международные дипломатические, информационные и экономические инициативы для окончания оккупации Крыма Россией. Ведь, как считают организаторы группы, аннексия Крыма является нарушением важнейших принципов международного права и европейской системы безопасности.

Среди членов объединения – десять депутатов Сейма Литвы, журналисты Моника Гарбачяускайте-Будрене, Томас Дапкус, Владимирас Лаучюс, а также политологи и историки.

При этом Лауринас Касчюнас заявил, что группа будет прилагать усилия, чтобы подобные инициативы были созданы в других государствах Запада.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", результаты незаконных выборов в оккупированном Россией Крыму, которые прошли 18 марта, никакого значения не имеют.

Там из центра поступала инструкция, чтобы итоги "выборов" в Крыму в плане явки были примерно такими же, какие они огласили по итогам своего "референдума" в марте 2014 года. Вот они и нарисовали примерно такие же цифры, которые ничего общего с реальным положением вещей не имеют.


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