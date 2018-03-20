Политики Литвы создали группу друзей украинского Крыма

Как сообщает "Польское радио", указанная группа будет поддерживать международные дипломатические, информационные и экономические инициативы для окончания оккупации Крыма Россией. Ведь, как считают организаторы группы, аннексия Крыма является нарушением важнейших принципов международного права и европейской системы безопасности.

Среди членов объединения – десять депутатов Сейма Литвы, журналисты Моника Гарбачяускайте-Будрене, Томас Дапкус, Владимирас Лаучюс, а также политологи и историки.

При этом Лауринас Касчюнас заявил, что группа будет прилагать усилия, чтобы подобные инициативы были созданы в других государствах Запада.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", результаты незаконных выборов в оккупированном Россией Крыму, которые прошли 18 марта, никакого значения не имеют.

Там из центра поступала инструкция, чтобы итоги "выборов" в Крыму в плане явки были примерно такими же, какие они огласили по итогам своего "референдума" в марте 2014 года. Вот они и нарисовали примерно такие же цифры, которые ничего общего с реальным положением вещей не имеют.