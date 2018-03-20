11:15 20.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий считает, что е-декларирование для общественных активистов нужно пока отложить

Срок подачи электронной декларации для общественных активистов надо продлить на полгода.

Парубий считает, что е-декларирование для общественных активистов нужно пока отложить

За это время необходимо законодательно урегулировать этот вопрос. Такое мнение во вторник, 20 марта, высказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

По его словам, этот вопрос требует дополнительного урегулирования. Это будет одним из актуальных тем текущей пленарной недели.

Моя инициатива будет заключаться в том, чтобы продлить период электронного декларирования для этой категории как минимум на полгода, чтобы в течение этих полгода можно было на уровне законодательства урегулировать этот вопрос, - пояснил глава украинского парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, как пояснил вчера Парубий, Верховная Рада Украины на этой неделе рассмотрит вопросы бюджетной, промышленной, экологической политики, а также законопроекты по реформе парламента. При этом первым вопросом будет утверждение повестки дня на сессию.


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