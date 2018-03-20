Климкин: я не предлагал ЕС применять санкции против бывшего канцлера Германии

Об этом Климкин заявил на своей странице в Twitter. Павел Климкин заметил, что хочет внести в общестенность ясность, сообщая, что он не предлагал применять ограничения в отношении таких лиц, как экс-канцлер Герхард Шредер.

Он добавил, что все равно нужно быть бдительными, чтобы Российская Федерация не продвигала свои опасные проекты в Европе.

Климкин написал, что, в конце концов, мы все вместе начали дискуссию.

Он также предостерег от продвижения пророссийских проектов в Европе.

Как известно, накануне средства масовой информации инистр иностранных дел писали о том, что министр Украины Павел Климкин призвал ЕС ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Напомним, как ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен отправится в Брюссель, где запланирована его встреча с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.