01:30 20.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин: я не предлагал ЕС применять санкции против бывшего канцлера Германии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию о том, что предлагал Европейскому союзу вводить санкции против бывшего канцлера Федеративной Республики Германия Гехарда Шредера.

Климкин: я не предлагал ЕС применять санкции против бывшего канцлера Германии

Об этом Климкин заявил на своей странице в Twitter. Павел Климкин заметил, что хочет внести в общестенность ясность, сообщая, что он не предлагал применять ограничения в отношении таких лиц, как экс-канцлер Герхард Шредер.

Он добавил, что все равно нужно быть бдительными, чтобы Российская Федерация не продвигала свои опасные проекты в Европе.

Климкин написал, что, в конце концов, мы все вместе начали дискуссию.

Он также предостерег от продвижения пророссийских проектов в Европе.

Как известно, накануне средства масовой информации инистр иностранных дел писали о том, что министр Украины Павел Климкин призвал ЕС ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Напомним, как ранее "УРА-Информ"министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен отправится в Брюссель, где запланирована его встреча с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.


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