Явку на "выборы" в Крыму нарисовали, - Джемилев

Там из центра поступала инструкция, чтобы итоги "выборов" в Крыму в плане явки были примерно такими же, какие они огласили по итогам своего "референдума" в марте 2014 года. Вот они и нарисовали примерно такие же цифры, которые ничего общего с реальным положением вещей не имеют.

Такое мнение во вторник, 20 марта, в комментарии журналистам высказал уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Он также отметил, что комментировать результаты незаконных и даже преступных выборов не очень "кошерно", поскольку эти результаты абсолютно никакого значения не имеют. Вместе с тем сам факт проведения таких выборов, конечно, имеет очень большое и довольно положительное значение, поскольку Россия еще раз демонстративно нарушила международное право.

При этом политик подчеркнул, что на самом деле в незаконных выборах в Крыму приняли участие только 10% крымских татар и к бойкоту голосования "присоединился и большой процент русских".

Ссылаясь на данные местных и региональных Меджлисов, которые объезжали практически все избирательные участки, Джемилев рассказал, что стране-оккупанту было очень важно, чтобы крымские татары тоже стали соучастниками псевдовыборов в Крыму. Поэтому они прибегали к разного роду запугиванию и наиболее массово применялся метод запугивания "бюджетников" увольнением с работы, если не придут на избирательные участки и не распишутся в получении бюллетеня для голосования, - пояснил он, добавив, что это очень существенная угроза, поскольку в данном случае семья остается без средств к существованию.

Напомним, 18 марта, в день официальной аннексии Крыма, Российская Федерация провела выборы президента. Украина, Франция, Германия, Норвегия, Эстония, Финляндия, Канада и другие страны незаконные выборы РФ на аннексированном полуострове не признают.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, российские СМИ утверждают, что на "выборах" в оккупированном Крыму за Владимира Путина проголосовали около миллиона "избирателей" – 92%, а явка была одной из самых высоких по регионам.