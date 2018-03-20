ЕС ввел санкции против четырех сирийцев

Об этом говорится в постановлении на сайте организации.

Отмечается, что речь идет о начальнике управления безопасности Сирии, бригадном генерале Юсуфе Аджибе, директоре Института прикладных наук и технологий Сирии, доктора Махере Сулеймане и его заместителе, докторе Саламе Томе, а также ученом Зухаире Фадлуне.

Сирийский институт, который в Евросоюзе считают ответственным за разработку и производство химического оружия, находится под санкциями ЕС с 2011 года.

В данное время европейские ограничения действуют против 261 сирийца - им запрещено посещать Евросоюз, их активы в Европе заморожены. Также санкции действуют в отношении 67 сирийских организаций.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ЕС ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Как утверждает министр, соответствующие санкции необходимы против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей.