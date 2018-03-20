Эрдоган: Турция снова ударит по терроризму в Ираке и Сирии

Об этом сообщает "Агентство Анадолу". По словам Эрдогана, операции у границ Сирии с Турцией будут длиться до тех пор, пока подконтрольной террористам зона абсолютно не уничтожится.

В частности Эрдоган добавил, что шаги по борьбе с террористами будут продолжены в других районах Сирии, в том числе, в Мюнбиче, Айн аль-Арабе (Кобани), Талль-Абьяде, Ресулайне, Камышлы.

Президент не исключил вероятность проведения антитеррористической операции в Ираке, рассказав, что в Турции также могут в любой момент начать операцию против террористов PKK в иракском районе Синджар.

Как сообщил Эрдоган, Анкара обсудила с Багдадом тему проведения антитеррористической операции в районе баз террористов PKK на севере Ирака.

Он сказал, что они предупредили центральное правительство Ирака. Недопустимо превращения района Синджар в подобие района Кандиль, где ныне орудуют главари террористов PKK, считатет президент.

Эрдоган заявил, что либо этот вопрос решит Багдад, либо, если это не в силах иракской стороны, ВС Турции могут в любой момент начать операцию в Синджаре.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", турецкие войска провели бомбардировку гражданской больницы в Африне.