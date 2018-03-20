10:32 20.03.2018 | Политика | Новости
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Дуда заявил, что не будет поздравлять Путина с победой

Президент Польши Анджей Дуда отправлять поздравления в адрес президента России Владимира Путина по случаю победы на выборах не намерен

Дуда заявил, что не будет поздравлять Путина с победой

По мнению президента, сейчас не подходящий момент для поздравлений. Об этом во вторник, 20 марта, в эфире RMF FM заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

Он также пояснил, что Польша в этих выборах не участвовала, а обычно поздравления присылают те, кто в выборах проиграл. При этом он назвал забавными тез, что пытается отправить поздравление до оглашения и утверждения результатов выборов.

Вместе с тем Щерский не исключил, что Дуда направит формальное дипломатическое поздравление по случаю вступления Путина в должность.

Напомним, Франция не признает итогов голосования на выборах президента, которые провела в воскресенье, 18 марта, России в Крыму. Об этом в своем коммюнике сообщило Министерство иностранных дел Франции. Согласно документу, организацию голосования на выборах президента России в Крыму сегодня Париж не признает.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Путина, напомнив о Солсбери, Украине и Сирии.


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