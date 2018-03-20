Дуда отказался участвовать в открытии ЧМ-2018 по футболу в России

Об этом сообщает "Польское радио".

По словам председателя, польский президент отказался ехать на открытие мундиаля в Москву. Причины для этого всем ясны.

Ранее сообщалось, что Дуда также не поздравил не Владимира Путина с победой на президентских выборах в Российской Федерации.

Щерский утверждает, что сейчас не самое лучшее время, по мнению Дуды, для поздравлений. Вместе с тем, Дуда может отправить Путину поздравления, когда он вступит в должность.

"Польша не принимала участия в этих выборах, и обычно те, кто проигрывает выборы, поздравляют. У нас пока нет официальных результатов", - добавил он.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Исландии ​Гудлаугур Тор Тордарсон предполагает, что чиновники страны могут не поехать на предстоящий матч Чемпионата мира-2018 по футболу, который пройдет в Российской Федерации.