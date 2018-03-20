Британия в любой момент готова применить санкции против России, - Мэй

В случае необходимости Британия будет готова применить их в любой момент. Об этом во вторник,20 марта, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

Как сообщает телеканал "Скай ньюс", после заседания Совета национальной безопасности британский премьер заявила, что другие меры против России активно рассматриваются. Сейчас она ожидает проведения переговоров с другими государствами-членами Европейского союза по делу об отравлении. Они должны состоятся на этой неделе, - пояснил Мэй, добавив, что эксперты, прибывшие в Великобританию накануне, продолжают работу с образцами вещества нервно-паралитического действия.

Кроме того, по ее словам, были приняты меры на границе для отслеживания людей, чья активность угрожает безопасности Великобритании и ее союзников, включая частные авиаперелеты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Совет национальной безопасности Великобритании обсуждал введение новых мер в отношении России в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.