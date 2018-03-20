Безвизовый режим между Украиной и Кувейтом вступит в силу 18 апреля

Как отмечается, данное соглашение о введении безвизового режима между Кувейтом и Украиной было подписано в рамках визита президента Украины Петра Порошенко в Кувейт.

"Этот соглашение вступает в силу с 18 апреля 2018 года, синхронно с юбилеем дипломатических отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительства Украины и государства Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Также стороны двух государств подписали ряд документов об экономическом, торговом сотрудничестве и содействии инвестиций.

По результатам переговоров представители правительства Украины и Государства Катар был подписан Меморандум о взаимопонимании между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и "Университетом Катара".