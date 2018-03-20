17:30 20.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100189092:labazovych

Безвизовый режим между Украиной и Кувейтом вступит в силу 18 апреля

С 18 апреля текущего года граждане Украины смогут ездтить в Кувейт без виз. Об этом сообщает кувейтское информагентство KUNA

Безвизовый режим между Украиной и Кувейтом вступит в силу 18 апреля

Как отмечается, данное соглашение о введении безвизового режима между Кувейтом и Украиной было подписано в рамках визита президента Украины Петра Порошенко в Кувейт.

"Этот соглашение вступает в силу с 18 апреля 2018 года, синхронно с юбилеем дипломатических отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительства Украины и государства Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Также стороны двух государств подписали ряд документов об экономическом, торговом сотрудничестве и содействии инвестиций. 

По результатам переговоров представители правительства Украины и Государства Катар был подписан Меморандум о взаимопонимании между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и "Университетом Катара".


Поделиться
Читайте также:
 
В этом году Пасхальная корзина обойдется украинцам на 25% дороже Прокуратура просит разыскать подозреваемого в убийстве Вороненкова Молдавия отказалась от воинской службы Угрозы блокировки останутся тщетными, как заявил основатель Telegram
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив