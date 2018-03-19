17:22 19.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Зубко обзавелся новым заместителем по вопросам евроинтеграции

Тарас Токарский стал заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ по вопросам европейской интеграции. Об этом сообщает официальный сайт Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ.

Зубко обзавелся новым заместителем по вопросам евроинтеграции

Кабинет министров определился с кандидатурой заместителя по вопросам европейской интеграции Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко. На должность назначено Токарского Тараса Богдановича, соответственно с распоряжением № 167-р.

В сообщении указано, что сферой его полномочий является привлечение инвестиций и организация сотрудничества с международными финансовыми и донорскими организациями, выполнение функций по осуществлению международного сотрудничества, подготовка проектов международных соглашений, договоров и их имплементация, привлечение и координация международной технической помощи в соответствующих сферах.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Кабинет министров Украины готов разорвать программу экономического сотрудничества с Россией, которая была заложена в 2011 году.


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