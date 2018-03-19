07:45 19.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Выборы российского президента в Крыму незаконны, - Порошенко

Международные партнеры Украины не признают выборов, который Россия провела в аннексированном Крыму.

Выборы российского президента в Крыму незаконны, - Порошенко

Украина наблюдала за ними и утверждает, что выборы президента Российской федерации незаконные. Об этом во время государственного визита в Кувейт, в воскресенье вечером, 18 марта, заявил президент Украины Петр Порошенко.

При этом, как сообщает пресс-служба главы государства, прокомментировав эти выборы, Порошенко указал, что в последние несколько дней у него были интенсивные международные контакты, во время которых он получил заверения о непризнании выборов президента России в Крыму со стороны международного сообщества. Единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь, - заявил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров вчера заявил, что на крымских татар сильно давят, вместе с тем явка на выборах президента России в Крыму очень низкая.


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