08:39 19.03.2018 | Политика | Новости
100188900:nastya

В Китае назначили новых членов правительства

Всекитайское собрание народных представителей во время сегодняшней сессии, 19 марта, в Пекине утвердило новый состав правительства КНР.

В Китае назначили новых членов правительства

Об этом сообщает местное агентство Xinhua.

Отмечается, что премьер страны Ли Кэцян будет занимать свою пост до 2023 года – это уже второй его срок. Также продолжит работу глава МИД Ван И. Новым министром обороны стал бывший глава ракетных войск генерал Вэй Фэнхэ, а министром финансов – бывший замглавы минфина Лю Кунь.

В свою очередь глав Центрального банка Китая Чжоу Сяочуань, который возглавлял финучреждение 15 лет, ушел в отставку. Освободившийся пост занял его заместитель И Ган.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Китай готов принимать все существующие меры для поддержания мира на планете. Так, министр иностранных дел Ван И заявил, что китайское государство будет бороться за поддержания демократии и выполнение обязанностей международного права.


Поделиться
Читайте также:
 
Климкин просит ЕС ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ В воскресенье один украинский военный получил травму - ВИДЕО На Волыни водитель пытался наехать на пограничников Российский ЦИК объявил о победе Путина на выборах, подсчитаны 99 % голосов
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив