В Китае назначили новых членов правительства

Об этом сообщает местное агентство Xinhua.

Отмечается, что премьер страны Ли Кэцян будет занимать свою пост до 2023 года – это уже второй его срок. Также продолжит работу глава МИД Ван И. Новым министром обороны стал бывший глава ракетных войск генерал Вэй Фэнхэ, а министром финансов – бывший замглавы минфина Лю Кунь.

В свою очередь глав Центрального банка Китая Чжоу Сяочуань, который возглавлял финучреждение 15 лет, ушел в отставку. Освободившийся пост занял его заместитель И Ган.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Китай готов принимать все существующие меры для поддержания мира на планете. Так, министр иностранных дел Ван И заявил, что китайское государство будет бороться за поддержания демократии и выполнение обязанностей международного права.