В четверг парламент рассмотрит представление ГПУ на задержание и арест Савченко, - Ирина Луценко

Будет также рассмотрено представление на ее задержание и арест. Об этом в понедельник, 19 марта, после заседания фракции "Блок Петра Порошенко" представитель президента в парламенте, народный депутат этой фракции Ирина Луценко.

По ее словам, в среду представление рассмотрит профильный комитет. Фракция БПП будет голосовать за все три позиции. Видео, которое вы увидите на заседании, шокируют все общество, - отметила политик, добавив, что последние события, это звенья одной цепи, поскольку в России понимают, что Украина военным противостоянием взять нельзя и будет продолжать дестабилизацию ситуации внутри страны.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко. Кроме представлений, генпрокурор подал в парламент материалы, которыми обосновываются данные представления.

Как сообщал УРА-Информ, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады среду намерен рассмотреть представление Генерального прокурора Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.