Стали известны сроки голосования за закон про антикоррупционный суд

Депутаты соберутся еще до Пасхи, через неделю. По словам Парубия, они традиционно принимают важные решения в Чистый четверг.

Рассмотрение поправок в законе про антикоррупционный суд был будет завершено только в прошлый четверг. Андрей Парубий выразил надежду, что мы сможем выйти на принятие закона или непосредственно перед Пасхой, если комитет примет решение, или сразу после Пасхи. То есть или в первой декаде апреля, или во второй декаде апреля.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 19 марта, внес в Верховную Раду Украины проект закона №8156 "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве".