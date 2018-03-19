15:11 19.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стали известны сроки голосования за закон про антикоррупционный суд

Законопроект о Высшем антикоррупционном суде могут принять во втором чтении в первой или во второй декаде апреля. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время брифинга.

Стали известны сроки голосования за закон про антикоррупционный суд

Депутаты соберутся еще до Пасхи, через неделю. По словам Парубия, они традиционно принимают важные решения в Чистый четверг.

Рассмотрение поправок в законе про антикоррупционный суд был будет завершено только в прошлый четверг. Андрей Парубий выразил надежду, что мы сможем выйти на принятие закона или непосредственно перед Пасхой, если комитет примет решение, или сразу после Пасхи. То есть или в первой декаде апреля, или во второй декаде апреля.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 19 марта, внес в Верховную Раду Украины проект закона №8156 "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве".


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