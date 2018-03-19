04:00 19.03.2018 | Политика | Новости
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Собчак назвала российские экзит-полы манипуляцией

Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила, что не доверяет результатам экзит-полов, которые проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Собчак назвала российские экзит-полы манипуляцией

По словам Собчак, она "не очень верит им. При этом она назвала, представленные ними резульаты "манипуляцией".

По ее мнению, ВЦИОМ подписывается в тех же кабинетах, где принимаются решения о том, как устраивать дебаты и как делать из выборов то, что вы сами видели. Я в это абсолютно не верю, - заявила Собчак.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным опросов, которые были проведены ВЦИОМ на выходе с избирательных участков, Владимир Путин набрал более 70% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Он, по данным экзит-полов, набирает 11,2% голосов.

Третье место занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за которого отдали свои голоса 6,7%, а Ксения Собчак набрала 2,5% голосов.


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