Собчак назвала российские экзит-полы манипуляцией

По словам Собчак, она "не очень верит им. При этом она назвала, представленные ними резульаты "манипуляцией".

По ее мнению, ВЦИОМ подписывается в тех же кабинетах, где принимаются решения о том, как устраивать дебаты и как делать из выборов то, что вы сами видели. Я в это абсолютно не верю, - заявила Собчак.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным опросов, которые были проведены ВЦИОМ на выходе с избирательных участков, Владимир Путин набрал более 70% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Он, по данным экзит-полов, набирает 11,2% голосов.

Третье место занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за которого отдали свои голоса 6,7%, а Ксения Собчак набрала 2,5% голосов.