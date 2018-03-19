Российский ЦИК объявил о победе Путина на выборах, подсчитаны 99 % голосов

По результатам подсчета нынешний президент Владимир Путин набрал больше 76,67% голосов. Как сообщают российские СМИ, на втором месте по количеству набранных голосов - Павел Грудинин, у которого 11,79%.

Третье место занимает Владимир Жириновский, за которого проголосовали 5,66% избирателей, у Ксении Собчак - 1,67%, а у Григория Явлинского - 1,04%.

При этом во время выборов в городе Артем был зафиксирован вброс бюллетеней. Инцидент произошел на участке 326 в городе Артем. Независимые наблюдатели также заявили о многочисленных нарушениях на выборах президента России.

По данным наблюдателей это были, как массовый подвоз избирателей, так и незаконная агитация, недопуск наблюдателей на УИК, использование административного ресурса для повышения явки.

Кроме того, в Москве на УИК №803 "с ближайшего завода" были привезены 486 человек, а на УИК №1761 города Сергач Нижегородской области висит плакат, призывающий проголосовать за Владимира Путина.

Многих наблюдателей и членов комиссий от кандидатов Ксении Собчак, Павла Грудинина и Григория Явлинского не пускали на УИК, мотивируя это, как правило, тем, что наблюдатель от этого кандидата уже зарегистрирован.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила, что не доверяет результатам экзит-полов, которые проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения. По словам Собчак, она "не очень верит им. При этом она назвала, представленные ними результаты "манипуляцией".