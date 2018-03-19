Россия начала вести военные учения

Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению огневых задач в полевых условиях. Боевая подготовка артиллеристов организована на 19 полигонах военного округа, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В военном ведомстве России сообщают, что в учениях задействованы около восьми тысяч военнослужащих и почти полторы тысячи единиц военной техники, в том числе современные системы залпового огня. Военные помимо прочего отрабатывают "комбинированный" способ переброски к местам проведения учений в составе колонн и железнодорожным транспортом.

Зпапдные страны, поддерживая солидарность с Украиной, всказали свою обеспокоенность в связи с проведением российских учений на полуострове и наращиванием сил на границах Украины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", народный депутатам Украины предлагают принять постановление о непризнании Украиной выборов президента Российской Федерации.