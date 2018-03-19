15:27 19.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парламент планирует принять проект о непризнании легитимности выборов в РФ

Верховная рада Украины может принять проект постановления о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации уже завтра.

Парламент планирует принять проект о непризнании легитимности выборов в РФ

Об этом сегодня на брифинге по итогам заседания согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов заявил председатель ВРУ Андрей Парубий.

По его словам, законопроекты о безопасности органов госвласти и постановление о так называемых выборах президента Российской Федерации, планируется рассмотреть уже на этой пленарной недели.

Спикер парламента добавил, что будет рекомендовать нардепам включить в повестку дня сессии этот проект постановления.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", международные партнеры Украины не признают выборов, который Россия провела в аннексированном Крыму. Украина наблюдала за ними и утверждает, что выборы президента Российской федерации незаконные.


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