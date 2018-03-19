Профильный комитет в среду может рассмотреть представление ГПУ на Савченко

Об этом сказано в повестке дня комитета, опубликованном в понедельник, 19 марта. Согласно документу рассмотрение назначено на три часа дня.

Напомним, 16 марта регламентный комитет уже получил представление о снятии неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

Как сообщал УРА-Информ, Генеральный прокурор Юрий Луценко в четверг внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. При этом Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.