13:32 19.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Профильный комитет в среду может рассмотреть представление ГПУ на Савченко

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады среду намерен рассмотреть представление Генерального прокурора Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

Профильный комитет в среду может рассмотреть представление ГПУ на Савченко

Об этом сказано в повестке дня комитета, опубликованном в понедельник, 19 марта. Согласно документу рассмотрение назначено на три часа дня.

Напомним, 16 марта регламентный комитет уже получил представление о снятии неприкосновенности с народного депутата Надежды  Савченко.

Как сообщал УРА-Информ, Генеральный прокурор Юрий Луценко в четверг внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. При этом Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.


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