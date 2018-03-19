Президент Украины отправится в эмират на Ближнем Востоке

Пребывание президента на территории полуострова предусмотривает переговоры главы украинского государства с наивысшим политическим руководством Катара - Эмиром государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.

Как завлено в сообщении, Петр Порошенко также проведет отдельные встречи с исполнительным директором Катарской Инвестиционной Администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и ведущими катарскими бизнесменами.

В пределах визита предусматривается участие Порошенко в открытии международной агропромышленной выставки Qatar International Agricultural Exhibition-2018.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины предлагает дополнительные основания приобретения гражданства, дополнительные основания, согласно которым лицо не может получить гражданство по территориальному происхождению, за совершение преступления и осуждение в Украине к лишению свободы.