В столице Дании подожгли турецкое посольство

Преступники во время попытки поджога использовали не меньше четырех бутылок, наполненных смесью с зажигательными свойствами.

Поскольку помещение в момент атаки было безлюдным в связи с поздним временем нападения, пострадавших правоохранительные органы не обнаружили.

Полицейский патруль имел возможность задержать убегавших злоумышленников, поскольку обнаружили их на месте преступления. Однако полиция не стала их преследовать, потому что им пришлось предотвращать возникновения пожара в помещении дипломатической миссии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Инфром", турецкие войска провели бомбардировку гражданской больницы в Афине, в результате чего погибло по меньшей мере 16 человек.