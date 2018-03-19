11:58 19.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко призвал мир усилить санкции против России за выборы в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко надеется на принятие мер мировым сообществом в отношении российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Россией Крыма. Об этом глава государства сказал в своем заявлении.

Порошенко призвал мир усилить санкции против России за выборы в Крыму

По словам президента, Украина призывает международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль. И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всей европейской и евроатлантической сообщества.

Порошенко утверждает, что ограничения нужно усилить не просто против РФ в целом, а и против конкретных лиц, имевших отношение к подготовке, организации и проведению президентских выборов в оккупированном Крыму.

Украина в свою очередь будет усиливать работу отстаиванию прав граждан, ныне проживающих на полуострове и по освобождению заложников, ведь в период оккупации Крым превратился в полуостров несвободы и военную базу.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава МИД Германии Гайко Маас высказался о выборах президента России в аннексированном Крыму и осуждает попытки легитимации аннексии полуострова.


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