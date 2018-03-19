Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль

Это в целом был политический фарс, не имеющий ничего общего с выборами в демократическом понимании этого процесса. Такое мнение в понедельник, 19 марта, на своем официальном сайте высказал президент Украины Петр Порошенко. По его словам, это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей.

Вместе с тем глава украинского государства призывает усилить санкционное давление международного сообщества на России в связи с подавлением демократических процессов в самой РФ и политическими убийствами за рубежом. Санкции должны касаться не только агрессии против Украины, но и гибридной войны против всего европейского и евроатлантического сообщества, политических убийств за рубежом, и подавления демократии в самой России, - говорится в заявлении Порошенко.

Он также подчеркнул, что совместными усилиями, единством и международной солидарностью можно обеспечить деоккупацию Крыма и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, уважение к международному правую

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Норвегия вслед за Францией отказывается признават результаты выборов президента Российской Федерации в аннексированном Крыму.