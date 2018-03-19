Порошенко предлагает Раде внести некоторые изменения в закон о гражданстве

Президент предлагает дополнительные основания приобретения гражданства, дополнительные основания, согласно которым лицо не может получить гражданство по территориальному происхождению, за совершение преступления и осуждение в Украине к лишению свободы.

Об этом сегодня во вермя заседания согласительного совета заявила представитель президента в парламенте, народный депетат Ирина Луценко.

По ее словам, закон уже зарегистрирован и в нем прописаны полномочия государственных органов, которые принимают участие в решении вопроса предоставления гражданства Украины в части проверки оснований приобретения гражданства, согласования или оформления документов лицу, которое намерено стать гражданином Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко сегодня внес в Раду законопроект о валюте.

Соответствующий документ предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины капитала. Кроме того, ликвидируется такая мера воздействия, как приостановление внешнеэкономической деятельности.