13:15 19.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко предлагает Раде внести некоторые изменения в закон о гражданстве

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 19 марта, внес в Верховную Раду Украины проект закона №8156 "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве".

Порошенко предлагает Раде внести некоторые изменения в закон о гражданстве

Президент предлагает дополнительные основания приобретения гражданства, дополнительные основания, согласно которым лицо не может получить гражданство по территориальному происхождению, за совершение преступления и осуждение в Украине к лишению свободы.

Об этом сегодня во вермя заседания согласительного совета заявила представитель президента в парламенте, народный депетат Ирина Луценко.

По ее словам, закон уже зарегистрирован и в нем прописаны полномочия государственных органов, которые принимают участие в решении вопроса предоставления гражданства Украины в части проверки оснований приобретения гражданства, согласования или оформления документов лицу, которое намерено стать гражданином Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко сегодня внес в Раду законопроект о валюте.

Соответствующий документ предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины капитала. Кроме того, ликвидируется такая мера воздействия, как приостановление внешнеэкономической деятельности.


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