10:19 19.03.2018 | Политика | Новости
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Польша планирует выслать российских дипломатов

Правительство Польши на примере Великобританией может выслать из страны российских дипломатов. Об этом сообщает издание Gazeta Prawna.

Польша планирует выслать российских дипломатов

Отмечается, что Польша намерена ввести санкции против России в связи с делом экс-шпиона Сергея Скрипаля. Кроме высылки дипломатов, Также могут ввести и другие санкции, направленные против российской экономической деятельности и окружения Владимира Путина.

Уже неделю ведется обсуждение касательно санкций в отношении РФ, но решение откладывали до получения результатов выборов в РФ.

Кстати, решение о санкциях будет зависеть и от сегодняшней встречи министров иностранных дел в Брюсселе. С точки зрения польского правительства, лучшим сценарием являются совместные действия против РФ на уровне ЕС.

Польша готова отреагировать и самостоятельными санкциями против России.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен отправится Брюссель. Тут запланирована его встреча с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.


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