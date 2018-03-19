Польша планирует выслать российских дипломатов

Отмечается, что Польша намерена ввести санкции против России в связи с делом экс-шпиона Сергея Скрипаля. Кроме высылки дипломатов, Также могут ввести и другие санкции, направленные против российской экономической деятельности и окружения Владимира Путина.

Уже неделю ведется обсуждение касательно санкций в отношении РФ, но решение откладывали до получения результатов выборов в РФ.

Кстати, решение о санкциях будет зависеть и от сегодняшней встречи министров иностранных дел в Брюсселе. С точки зрения польского правительства, лучшим сценарием являются совместные действия против РФ на уровне ЕС.

Польша готова отреагировать и самостоятельными санкциями против России.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен отправится Брюссель. Тут запланирована его встреча с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.