12:32 19.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий назвал законопроекты, которые парламент планирует рассмотреть на этой неделе

Верховная Рада Украины на этой неделе рассмотрит вопросы бюджетной, промышленной, экологической политики, а также законопроекты по реформе парламента.

Парубий назвал законопроекты, которые парламент планирует рассмотреть на этой неделе

При этом первым вопросом будет утверждение повестки дня на сессию. Об этом в понедельник, 19 марта, на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов заявил глава парламента Андрей Парубий.

В то же время он призвал глав фракций озвучить те законопроекты, которые, по их мнению, не попали в постановление о порядке дня, чтобы из можно было включить по итогам работы согласительного совета.

Я очень надеюсь, что завтра утром мы сможем выйти на положительное голосование и решение по повестке дня на сессию, чтобы этот вопрос не разбалансировал работу парламента, - отметил Парубий, добавив, что первым блоком стоят вопросы бюджетной политики, а вторым - вопрос промышленной политики и предпринимательства.

В среду традиционно вопрос ратификации. А в четверг предлагается первым блоком блок, который, не смогли рассмотреть в предыдущий четверг - это блок вопросов строительства и градостроительства. И тоже я рассчитываю, что мы сможем в четверг принять законопроекты по реформе Рады. Также на четверг предлагается блок вопросов экологической политики, - пояснил глава парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады получил представление от Генеральной прокуратуры о привлечение к ответственности народного депутата Надежды Савченко. Поступило сразу три представления относительно Надежды Савченко. Это предоставление согласия на привлечение к ответственности, задержание и на арест.

На этой неделе депутаты могут его рассмотреть.


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