05:00 19.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин в Брюсселе встретится с генсеком НАТО

В понедельник, 19 марта, министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен отправится в Брюссель.

Климкин в Брюсселе встретится с генсеком НАТО

Тут запланирована его встреча с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Как сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, во время визита в Брюссель министр проведет встречу, а также Павел примет участие в публичном мероприятии Центра европейской политики "Строя безопасную и прочную Украины: прогресс и вызовы".

В рамках визита запланировано участие Климкина во встрече в формате "Группа друзей Украины в ЕС + Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств-членов Евросоюза при участии Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини.

Кроме того, программой предусмотрены встречи министра с первым вице-президентом Европейской комиссии по вопросам лучшего управления, межинституционных отношений и верховенства права Франсом Тиммерманс, Комиссаром ЕС по вопросам ЕПС и переговоров по расширению Йоганнесом Ханом, отдельными министрами иностранных дел ЕС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который закрепит стремление Украины к вступлению в НАТО и в ЕС.


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