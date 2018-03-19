08:19 19.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100188899:nastya

Климкин просит ЕС ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ЕС ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Об этом сообщает издание DW.

Климкин просит ЕС ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ

Как утверждает министр, соответствующие санкции необходимы против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей.

Климкин утверждает, что Герхард Шредер является главным лоббистом Путина во всем мире. Поэтому это может очень сильно повлиять на Евросоюз.

Кроме того, депутат Европарламента Эльмар Брок согласен с обвинениями, направленными против политика.

"То, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина - это скандал. И удивительно, что это до сих пор не возымело последствий в рамках общественной дискуссии", - добавил Брок.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Министерство иностранных дел Украины дало поручение представителям международного сообщества усиливать санкции против России до полной деоккупации Крымского полуострова.


Поделиться
Читайте также:
 
В воскресенье один украинский военный получил травму - ВИДЕО На Волыни водитель пытался наехать на пограничников Российский ЦИК объявил о победе Путина на выборах, подсчитаны 99 % голосов В Венесуэле появилась альтернативная валюта - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив