Климкин просит ЕС ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ

Как утверждает министр, соответствующие санкции необходимы против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей.

Климкин утверждает, что Герхард Шредер является главным лоббистом Путина во всем мире. Поэтому это может очень сильно повлиять на Евросоюз.

Кроме того, депутат Европарламента Эльмар Брок согласен с обвинениями, направленными против политика.

"То, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина - это скандал. И удивительно, что это до сих пор не возымело последствий в рамках общественной дискуссии", - добавил Брок.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Министерство иностранных дел Украины дало поручение представителям международного сообщества усиливать санкции против России до полной деоккупации Крымского полуострова.