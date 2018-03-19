12:19 19.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЕС будет поддерживать политическую и финансовую стороны Украины, - Могерини

Европейский Союз подтвердит свою полную политическую и финансовую поддержку Украины, а также твердую позицию непризнания аннексии Крыма.

ЕС будет поддерживать политическую и финансовую стороны Украины, - Могерини

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

По ее словам, ЕС полностью реализует Минские соглашения и политики не признает аннексию Крыма. При этом она добавила, что ожидает полной политической и финансовой поддержки Украины.

Евросоюз намерен подтвердить полную солидарность с Великобританией и объявить свою "обновленную политику" в отношении России.

По ее мнению, Евросоюз выскажет по делу отравления бывшего российского шпиона химическим веществом военного назначения свою полную солидарность.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен отправится в Брюссель. Тут запланирована его встреча с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.


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