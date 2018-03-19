Чубаров: большинство крымских татар проигнорировали выборы в России

По словам председатель Меджлиса, до 17:00 местного времени на избирательных участках явка была около 30%. Люди просто не шли на выборы, но их вытягивали.

По его словам, заявления российских властей Крыма о том, что явка на полуострове превысила 70%, сомнительны.

Как отметил Чубаров, по данным анализа, до 17 часов местного времени на избирательных участках явка была около 30%. Люди просто не шли на выборы. Всех их вытягивали.

Он добавил, что в Крыму люди, которые демонстрируют отсутствие лояльности к действиям российской власти, "должны быть готовы к репрессиям каждый день".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министра иностранных дел Павла Климкина передал главам дипломатических ведомств стран-членов ЕС список лиц, задействованных в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму.