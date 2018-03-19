14:56 19.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Чубаров: большинство крымских татар проигнорировали выборы в России

Более 90% крымских татар на аннексированном полуострове абсолютно проигнорировали российские выборы президента. Об этом сообщил председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Чубаров: большинство крымских татар проигнорировали выборы в России

По словам председатель Меджлиса, до 17:00 местного времени на избирательных участках явка была около 30%. Люди просто не шли на выборы, но их вытягивали.

По его словам, заявления российских властей Крыма о том, что явка на полуострове превысила 70%, сомнительны.

Как отметил Чубаров, по данным анализа, до 17 часов местного времени на избирательных участках явка была около 30%. Люди просто не шли на выборы. Всех их вытягивали.

Он добавил, что в Крыму люди, которые демонстрируют отсутствие лояльности к действиям российской власти, "должны быть готовы к репрессиям каждый день".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министра иностранных дел Павла Климкина передал главам дипломатических ведомств стран-членов ЕС список лиц, задействованных в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму.


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