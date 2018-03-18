11:15 18.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В оккупированном Крыму открылись первые избирательные участки

На территории оккупированного Российской Федерацией Крыма открылись все избирательные участки. Об этом передает ТАСС.

В оккупированном Крыму открылись первые избирательные участки

На данный момент свои двери открыли 494 избирательных участков в 27 территориальных округах. Люди начали скапливаться у голосовательных урн около 8:00, проголосовать можно будет до 20:00.

Свой голос за будущего президента страны уже успел отдать глава Крыма Сергей Аксенов. 

Напомним, что Украина уже выразила решительный протест Российской Федерации относительно этих выборов. Эти выборы - еще один вызов международному сообществу и Организации Объединенных Наций.

Мировое сообщество не будет принимать еще одно нарушение международного права. Сообща необходимо прекратить аннексию Крыма, Украины призывает ООН к действиям, усилив санкции против России, или же активнее заявлять о себе в Организации Объединенных Наций и на других платформах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейский Союз не признает выборов президента России, которые планируют провести российские власти на территории аннексированного Крыма.


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