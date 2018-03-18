10:10 18.03.2018 | Политика | Новости
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В Иране за решеткой оказался бывший вице-президент страны

Экс-вице-президента Ирана Эсфандияр Рахим Машаи обвиняют в подрыве национальной безопасности государства, его взяли под арест. Об этом передает IRNA. 

В Иране за решеткой оказался бывший вице-президент страны

Причиной для ареста последнего стали его провокационные действия на суде, во время которого Эсфандияр Рахим Машаи совершил поджог вынесенного судом приговора. На арест Рахима власти кинули Корпус стражей исламской революции. 

В Тегеране такие действия чиновничьего лица посчитали "опасными", пропагандирующими к неповиновению режиму аятолл. Сам Машаи выступал защитником в деле экс-президента Хамида Багаи, которого приговорили к тюремному сроку.

Напомним, что Великобритания, Франция и Германия считают, что необходимо ужесточить санкционное давление в отношении Тегерана из-за нарушения последним пунктов ядерной сделки и международных конвенций прав человека.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно военнослужащие Ирана вместе с бригадой сухопутных войск совершили успешный пуск крылатой ракеты большой дальности Кадир.


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