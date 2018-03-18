Украинцы смогут получить кувейтские виз прямо в аэропорту, - Порошенко

В частности, глава государства договорился о том, что граждане Украине смогут получать визы в эту страну прямо в аэропорту. Как сообщает официальный сайт главы государства, в воскресенье, 18 марта, Порошенко провел переговоры с эмиром Государства Кувейт.

Мы договорились о том, что мы даем поручение о получении украинскими гражданами виз прямо в аэропорту, - рассказал украинский президент. При этом он выразил надежду, что через несколько месяцев будет продемонстрировано прогресс в этом направлении.

По его словам, он предложил решить вопрос и оформления электронных виз, потому что в Кувейте не существует практики безвизового режима. Но я хочу, чтобы де-факто для украинских граждан этот вопрос выглядело именно так - чтобы без каких-либо препятствий они могли посещать эту замечательную страну, - пояснил Порошенко после встречи с эмиром.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко подписал с правительством государства Кувейт соглашение об усилении сотрудничества в военной сфере.

Пункты договора помогут установить между двумя государствами сотрудничество в логистике, обмене новшествами в оборонной промышленности, тактико-разведывательными комплексами, а также поставок тяжелого оружия.