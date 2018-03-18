18:46 18.03.2018 | Политика | Новости
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У нас есть точные доказательства причастности РФ к разработке нервно-паралитического газа "Новичок", - Джонсон

Глава британского МИД Борис Джонсон утверждает, что Россия давно занималась разработкой ядовитых газов для осуществления "политических убийств". Об этом передает ВВС.

У нас есть точные доказательства причастности РФ к разработке нервно-паралитического газа

По его словам, сведения, которые предоставил постпред России при ЕС Владимир Чижов о том, что якобы ядовитое вещество было разработано в Великобритании, абсолютно не совпадает с риторикой государства, которое действительно хочет помочь в расследовании этого дела. 

Москва все время пытается искать виноватых, однако доказательства, предоставленные сотрудниками Скотлэнд-Ярда, в точности указывают на причастность высшего российского руководства к убийству Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее экспертам из Организации по запрещению химического оружия удалось определить, что нервно-паралитический газ это проект России "Новичок". Все доказательства по убийству будут переданы специалистам из Гааги, которые далее будут исследовать в международных лабораториях для получения точных фактов для составления обвинения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее руководитель Министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что глава российского государства Владимир Путин скорее всего лично приказал использовать отравляющее нервно-паралитическое вещество " Новичок" для покушения на жизнь бывшего российского агента в Британии. 


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