По его словам, сведения, которые предоставил постпред России при ЕС Владимир Чижов о том, что якобы ядовитое вещество было разработано в Великобритании, абсолютно не совпадает с риторикой государства, которое действительно хочет помочь в расследовании этого дела.

Москва все время пытается искать виноватых, однако доказательства, предоставленные сотрудниками Скотлэнд-Ярда, в точности указывают на причастность высшего российского руководства к убийству Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее экспертам из Организации по запрещению химического оружия удалось определить, что нервно-паралитический газ это проект России "Новичок". Все доказательства по убийству будут переданы специалистам из Гааги, которые далее будут исследовать в международных лабораториях для получения точных фактов для составления обвинения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее руководитель Министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что глава российского государства Владимир Путин скорее всего лично приказал использовать отравляющее нервно-паралитическое вещество " Новичок" для покушения на жизнь бывшего российского агента в Британии.