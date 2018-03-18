17:11 18.03.2018 | Политика | Новости
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Трамп отрицает связи своей команды с Кремлем во время избирательной кампании 2016 года

Президент США Дональд Трамп утверждает, что специально назначенный для расследование дела о связях его команды с российским руководство прокурор Мюллер использует фейковую информацию и намеренно "фабрикует" доказательства. 

Трамп отрицает связи своей команды с Кремлем во время избирательной кампании 2016 года

Об этом он написал в своем Twitter. 

По его словам, расследование дела о его возможных связях с российским руководством просто беспочвенно, прокурор Мюллер зря теряет время, ведь ему никогда не удастся найти какие-либо доказательства, ведь вовсе не существует. 

Очевидным является единственный факт того, что инициирование расследование было начато на "поддельном" досье Хиллари Клинтон, которое было проплачено кассой Демократической партии. Теперь же расследование продолжается по принципу "карточного домика", дело затягивается, никаких оснований для обвинения Мюллер так и не озвучил.

"Кроме того, безосновательно был использован в суде закон о наблюдении за иностранной разведкой для слежки за моей кампанией", - подытожил американский президент. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что готов опубликовать материалы и доказательства о связях действующего американского президента Трампа с Кремлем.


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