Россияне смогут проголосовать только на территории России, - МИД Украины

Об этом заявила представитель МИД Марьяна Беца.

По ее словам, российские граждане в нашей стране имеют полное право проявить свою гражданскую позицию, однако официальный Киев не признает и не признает выборы на оккупированной территории Украины, которые являются абсолютно незаконными по всей нормам международного права.

Украина успела направить ноту протеста о том, что не будет предоставлять участки для проведения голосования, и что Киев протестует против проведения выборов на территории аннексированого Крыма.

Напомним, 15 марта Совет Безопасности ООН собрался на заседание для обсуждения ситуации в аннексированном Крыму накануне выборов президента РФ. Некоторые страны, такие как Эстония, уже заявили, что не признают результаты выборов российского президента и призвали другие государства бойкотировать избирательный процесс.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Петр Порошенко попросил Ангелу Меркель присоединиться к бойкотированию президентских выборов в России.