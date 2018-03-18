21:15 18.03.2018 | Политика | Новости
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Париж не признает итоги голосования по выборам президента РФ в Крыму - МИД

Франция не признает итогов голосования на выборах президента, которые провела в воскресенье, 18 марта, России в Крыму.

Париж не признает итоги голосования по выборам президента РФ в Крыму - МИД

Об этом в своем коммюнике сообщило Министерство иностранных дел Франции. Согласно документу, организацию голосования на выборах президента России в Крыму сегодня Париж не признает.

Насильственное изменение границ противоречит международному законодательству, в том числе и обязательствам, взятым на себя Российской Федерацией.

Вместе с тем в документе также сказано что четыре года спустя после незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополя, Франция остается твердо приверженной восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

Напомним, на следующей неделе глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Украину. Он намерен обсудить в украинскими властями ситуацию в Крыму и на Донбассе.

Как сообщал УРА-Информ, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что в аннексированном Крыму, где оккупационные власти в воскресенье, 18 марта, проводят выборы президента России, на избирательных участках наблюдается низкая явка. При этом власти сильно давят на крымских татар.


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