Отравление Скрипаля свидетельствует о необходимости увеличения обороны региона, - Столтенберг

Об этом передает DW.

По его словам, европейской руководство не должно попросту сидеть сложа руки, ежедневно поведение Москвы становится все более непредсказуемым, а ее политика агрессивной. Столтенберг обеспокоен "ядерной" риторикой российского государства, вероятно, что странам-членам НАТО стоит серьезней отнестись к возможному наращиванию ядерного потенциала России.

В ближайшее время генсек инициирует встреча по линии НАТО-Россия, где на повестке дня будет стоять вопрос прекращения гибридной войны РФ на востоке Украины и нарушения норм международного права на территории другого государства. Политик предостерегает Кремль от развязывания новой "холодной войны".

"Мы не хотим войны. Наша цель - деэскалация", - подытожил Столтенберг.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно госсекретарь НАТО заявил, что за последнее время против России ввели ряд санкций, но полностью изолировать страну - не выход.