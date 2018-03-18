19:05 18.03.2018 | Политика | Новости
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На президентских выборах в России явка составляет чуть больше 50% - ЦИК

В России по состоянию на семь часов, явка на выборы президента, которые происходят в стране в воскресенье, 18 марта, превысила отметку в 50%.

На президентских выборах в России явка составляет чуть больше 50% - ЦИК

На данный момент явка избирателей составляет более 52%. Об этом, как сообщают российские СМИ, сообщает Центральная избирательная комиссия.

По данным ведомства голосования все еще происходит на 62257 избирательных участках. Вместе с тем 34770 участков уже закрыты.

Напомним, сегодня в России избирают президента.

Как сообщал УРА-Информ, всего высший пост страны претендуют восемь кандидатов: Сергея Бабурина (партия "Русский общенародный союз"), Павла Грудинин (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвиженец), Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"), Максима Сурайкина ("коммунисты России"), Бориса Титова (Партия роста) и Григория Явлинского ( "Яблоко").


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