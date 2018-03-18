00:00 18.03.2018 | Политика | Новости
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Лондон жестко "дал сдачи" Москве в ответ на выдворение своих дипломатов

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало официальный ответ Кремлю на его противозаконные действия в отношении британских консулов и дипломатов. Уведомление появилось на официальном сайте ведомства.

Лондон жестко

В сообщении говорится, что официальный уполномоченный посол уже получил заявление о выдворении британского дипломатического консульства из страны. В ответ на это, Лондон обвинил Россию в грубом нарушении международного права. 

У Скотленд-Ярда имеются вещественные доказательства об отравлении нервно-паралитическим газом бывшего разведчика Сергея Скрипаля. 

Теперь же Лондон планирует не только поддержать инициативу об усилении санкций в отношении Москвы, но и заморозить счета российских олигархов, их имущество, а возможно, и наложить запрет на ведения предпринимательства в стране российскими гражданами.

"Мы по-прежнему считаем, что не в наших национальных интересах полностью разорвать диалог между нашими странами, но бремя ответственности остается на российском государстве", - отмечается в конце уведомления.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно после обвинений в адрес России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля Великобритания требует выслала из страны 23 российских дипломатов. 


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