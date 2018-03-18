Кувейт поддерживает миссию миротворцев на Донбассе, - Порошенко

Украина чувствуем очень сильную и мощную поддержку Кувейта в международных организациях. Кувейт сейчас является членом Совета безопасности Организации объединенных наций совместно со Швецией.

Об этом, в воскресенье, 18 марта, после встречи с эмиров Государства кувейт сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По словам главы украинского государства, сегодня он также провел встречу со спикером парламента Швеции. Оба члена Совета безопасности ООН четко отметили, что они будут твердо поддерживать инициативу Украины по принятию решений и предоставления мандата миротворцев для восстановления мира и спокойствия на Донбассе и первого безопасности пакета для восстановления суверенитета и территориальной целостности, - заверил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко инициировал рассмотрение вопроса о расширении сотрудничества между Украиной и Кувейтов. В частности, глава государства договорился о том, что граждане Украине смогут получать визы в эту страну прямо в аэропорту.